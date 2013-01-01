В Ставропольском крае запустили первую очередь самой крупной в России солнечной электростанции



В Грачёвском районе Ставропольского края ввели в эксплуатацию первую очередь Старомарьевской солнечной электростанции — СЭС «Ташла» мощностью 12,5 МВт. Объем привлеченных инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. После запуска всех очередей в 2020 году Старомарьевская станет самой крупной СЭС в России.

Площадь введенного в эксплуатацию участка составляет около 70 тыс. кв. метров. На нем расположено 43780 фотоэлектрических модуля и 4 блочно-модульных инверторных станций. Учитывая климат региона, солнечные панели градоустойчивы. Инвестпроект, осуществляемый компанией «Солар Системс», предусматривает реализацию четырех очередей строительства. Суммарная мощность Старомарьевской СЭС составит 100 МВт. Выход на полную мощность запланирован в 2020 году. Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ

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