В Ставропольском крае запустили первое в России производство молочного сахара



Проект «Создание высокотехнологичного производства лактозы для фармацевтической и пищевой отраслей промышленности» разработан и реализован Центром биотехнологического инжиниринга СКФУ и молочным комбинатом «Ставропольский».

Предприятие вложило в проект более 400 млн рублей, кроме того, получена субсидия Министерства образования России в размере 140 млн рублей.

Выпущена пробная партия молочного сахара, который применяется в производстве детского питания, кондитерских изделий, а также в фармацевтической отрасли.

До сих пор российским производителям практически всю лактозу приходилось закупать за рубежом. Производство в Ставрополе, которое в полном объеме заработает в 2019 году, обеспечит примерно 10 процентов потребности предприятий России, а перспективе с выходом на проектную мощность - около 20 процентов.

Сегодня в цехе, где выполняется финальная стадия производства сухой лактозы, завершаются пуско-наладочные работы. К импортному оборудованию подключают российские опытно-промышленные установки. Начальные стадии технологического процесса - электродиализ и нанофильтрация - будут выполняться на оборудовании, изготовленном тульским инновационным предприятием «Щекиноазот».

Ставропольский край, Южный федеральный округ