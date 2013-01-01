В Ставропольском крае заложили новый сад суперинтенсивного типа



На 30 гектарах рядом с селом Побегайловка в Минераловодском городском округе высажено семь сортов яблонь.

Компания, которая реализует этот крупный инвестиционный проект по созданию суперинтенсивного сада и плодохранилища, весной 2019 года планирует увеличить площадь посадки до 51 гектара.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что эта инициатива инвесторов получит поддержку властей и напомнил, что в регионе реализуется программа развития садоводства на частных подворьях и создания двухсот малых садов суперинтенсивного типа.

В 2018 году на Ставрополье на 15 процентов увеличился урожай плодов и ягод, создано 616 гектаров новых садов, а площадь плодовых питомников увеличена на 78 гектаров. В сравнении с прошлым годом почти вдвое вырос объём бюджетной поддержки плодоводства - из регионального бюджета на эти цели выделяется около 380 миллионов рублей.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ