В Ставропольском крае вывели две новые породы тонкорунных овец



Селекционно-племенная работа позволила создать высокопродуктивные породы шерстного направления с одним из самых лучших в России показателей тонких руна, высокой шерстной и мясной продуктивностью.

Порода «джалгинский меринос» выведена на базе СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» Ипатовского городского округа, а порода «российский мясной меринос» — на базе шести племенных хозяйств Ставропольского края.

Новые породы овец характеризуются не только высокой продуктивностью шерсти и мяса, но и хорошей приспособляемостью к условиям сухих степей Ставропольского края. Средний настриг чистой шерсти по стаду составил 3,7 килограмма с колебаниями от 3,5 до 3,9 килограмма при выходе чистого волокна 60-65 процентов.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Руденко, по уровню шерстной продуктивности овцы относятся к числу лучших тонкорунных пород России, а также имеют хорошую скороспелость, плодовитость и уже в полугодовалом возрасте обеспечивают получение тушек стандартного качества.

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ежегодно на развитие овцеводства в регионе выделяется государственная поддержка в объёме 288 миллионов рублей.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ