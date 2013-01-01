В Ставропольском крае создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона



В г. Лермонтов Ставропольского края ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ, входит в группу предприятий «Алмаз Групп») создало онлайн-биржу для продажи удобрений, произведенных на предприятии. Использование онлайн-биржи позволяет в условиях пандемии коронавируса оперативно предоставлять услуги сельхозпредприятиям региона, что особенно актуально в период весенних полевых работ.

Для удобства клиентов онлайн-биржа обеспечивает персональное обслуживание, оперативное предоставление информации по любому запросу и быстрое осуществление сделки купли-продажи.

Среди преимуществ покупки через чат-бот – отсутствие необходимости скачивания и установки на мобильное устройство дополнительных приложений, что обеспечивает стабильную работу даже при низкой скорости соединения с интернетом.

Создание онлайн биржи поможет компании пополнить пул клиентов как частными фермерами, так и небольшими дистрибьюторами.

Гидрометаллургический завод в Лермонтове более 50 лет занимается выпуском минеральных удобрений фосфатной группы, которые можно использовать не только для повышения плодородия почв, но и при производстве кормовых добавок.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ