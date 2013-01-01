Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ИЮН, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    63,3877
EUR (ЦБ)    71,5457

20 ИЮН, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    63,3877
EUR (ЦБ)    71,5457

В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

Июн 20
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

В хуторе Родниковский Кочубеевского района Ставропольского края расположится ветропарк совокупной установленной мощностью более 71 МВт. Объем инвестиций ПАО «Энел Россия», выигравшего тендер на строительство, составит 90 млн евро или около 6,5 млрд рублей.
Разработкой проекта и строительством будет заниматься Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии компании «Энел Россия». После ввода в эксплуатацию в 2024 году ветропарк сможет вырабатывать 220 ГВтч энергии в год, защитив атмосферу от выбросов 180 тысяч тонн углекислого газа при использовании традиционных способов получения электроэнергии.

«Для нас особенно важны проекты, которые помогают не только экономическому, но и технологическому развитию Ставрополья. В том числе, в сфере «зелёной» энергетики, в теплоэнергетическом комплексе. Это больше, чем просто инвестиции и создание новых рабочих мест. Речь идёт о привлечении новых компетенций, создании дополнительных конкурентных преимуществ для нашего края», – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке. При этом компания будет получать плату за мощность. Инвестор рассматривает возможности для размещения в крае еще нескольких ветропарков.

Ставропольский край - один из опорных регионов для развития ветрогенерации в России. В крае запланировано создание ветропарков общей мощностью до 1 гигаватта.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
20 Июн:
20 Июн:
20 Июн:
Центральный федеральный округ:
20 Июн:
20 Июн:
20 Июн:
РОССИЯ:
20 Июн:
19 Июн:
19 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Повелители штрафов. За установку новых дорожных камер в регионах России будет отвечать «дочка» Ростеха

Повелители штрафов. За установку новых дорожных камер в регионах России будет отвечать «дочка» Ростеха
Экономика

Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости

Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости
События и факты

Социальное предпринимательство. Какие социальные проекты власть готова реализовать вместе с бизнесом?

Социальное предпринимательство. Какие социальные проекты власть готова реализовать вместе с бизнесом?
Общество

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?
Политика

Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости

Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости
События и факты

Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян

Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян
Исследования

Узнай, страна

В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска

В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска

В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

В Карачаево-Черкессии начали строительство двух малых ГЭС

В Карачаево-Черкессии начали строительство двух малых ГЭС

В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

Новости дня

13:10 Путин назвал три основных проблемы здравоохранения России Путин назвал три основных проблемы здравоохранения России
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
12:31 Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
11:53 Лавров отметил важность дружбы России и Африки Лавров отметил важность дружбы России и Африки
11:07 Сбербанк победил мошенническую схему Сбербанк победил мошенническую схему
10:33 Зачем украинский депутат Бойко приезжал в Россию Зачем украинский депутат Бойко приезжал в Россию
09:58 Депутаты Рады раскритиковали Макрона за поддержку России Депутаты Рады раскритиковали Макрона за поддержку России
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
09:09 Продюсер фильма «Чернобыль» пояснил искажение фактов в сериале Продюсер фильма «Чернобыль» пояснил искажение фактов в сериале

Узнай, страна!

14:03 В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
09:38 Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
17 ИЮН, 09:40 Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13 ИЮН, 14:58 Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад» Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter