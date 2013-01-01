В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей
В хуторе Родниковский Кочубеевского района Ставропольского края расположится ветропарк совокупной установленной мощностью более 71 МВт. Объем инвестиций ПАО «Энел Россия», выигравшего тендер на строительство, составит 90 млн евро или около 6,5 млрд рублей.
«Для нас особенно важны проекты, которые помогают не только экономическому, но и технологическому развитию Ставрополья. В том числе, в сфере «зелёной» энергетики, в теплоэнергетическом комплексе. Это больше, чем просто инвестиции и создание новых рабочих мест. Речь идёт о привлечении новых компетенций, создании дополнительных конкурентных преимуществ для нашего края», – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке. При этом компания будет получать плату за мощность. Инвестор рассматривает возможности для размещения в крае еще нескольких ветропарков.
Ставропольский край - один из опорных регионов для развития ветрогенерации в России. В крае запланировано создание ветропарков общей мощностью до 1 гигаватта.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
|19 Июн:
|19 Июн: