В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей



В хуторе Родниковский Кочубеевского района Ставропольского края расположится ветропарк совокупной установленной мощностью более 71 МВт. Объем инвестиций ПАО «Энел Россия», выигравшего тендер на строительство, составит 90 млн евро или около 6,5 млрд рублей.

Разработкой проекта и строительством будет заниматься Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии компании «Энел Россия». После ввода в эксплуатацию в 2024 году ветропарк сможет вырабатывать 220 ГВтч энергии в год, защитив атмосферу от выбросов 180 тысяч тонн углекислого газа при использовании традиционных способов получения электроэнергии.

«Для нас особенно важны проекты, которые помогают не только экономическому, но и технологическому развитию Ставрополья. В том числе, в сфере «зелёной» энергетики, в теплоэнергетическом комплексе. Это больше, чем просто инвестиции и создание новых рабочих мест. Речь идёт о привлечении новых компетенций, создании дополнительных конкурентных преимуществ для нашего края», – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке. При этом компания будет получать плату за мощность. Инвестор рассматривает возможности для размещения в крае еще нескольких ветропарков.

Ставропольский край - один из опорных регионов для развития ветрогенерации в России. В крае запланировано создание ветропарков общей мощностью до 1 гигаватта.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ