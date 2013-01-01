В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов



В Ставропольском крае на территории регионального индустриального парка в Невинномысске состоялась торжественная закладка строительства современного завода компании «ЭкоДар» по производству сушёных овощей и фруктов. Стоимость инвестиционного проекта превышает 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест.

Запуск первой очереди производства мощностью около 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год планируется летом 2020 года. Объём перерабатываемого сырья, которое будет поставляться из хозяйств региона, составит 18,5 тысячи тонн.

В процессе производства будет осуществляться переработка сельхозпродукции путем удаления влаги в специализированном сушильном оборудовании.

Продукцию предприятия планируют реализовать как на российском рынке, так и отправлять на экспорт.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ