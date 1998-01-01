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В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов

Ноя 22
Москва Центральный федеральный округ
В Сочи заявили о рекордах Крыма по привлечению туристов

На площадке третьего Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов сообщили, что в январе-октябре 2018 года Крыму отдохнуло на 28 процентов больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, а показатель более 6,4 млн отдыхающих стал рекордным за весь постсоветский период.
Предыдущий максимум был отмечен в 2012 году, когда Крым посетило 6,1 миллионов отдыхающих. Но тогда важной составляющей рекорда стал 1 миллион туристов, прибывших через границу с Украиной.

В этом году турпоток со стороны Украины заметно «обмелел». А главными слагаемыми успеха 2018 года выступивший на пленарном заседании форума министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко назвал комплексную работу по благоустройству крымских пляжей, эффективную информационную компанию при подготовке к курортному сезону, а также повышение транспортной доступности в результате открытия моста через Керченский прилив и ввода нового пассажирского терминала в аэропорту Симферополя.

В этом году в Крыму функционировало 446 пляжей - на 59 больше, чем в 2017 году. К тому же региональным властям во взаимодействии с бизнесом удалось удержать стоимость обслуживания в объектах размещения на уровне прошлого года.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что в 2018 году рост внутреннего туристского потока в среднем по стране составил 25 процентов, а Крым показал наибольший рост турпотока среди курортных регионов России.

И это пошло на пользу как жителям, так и бюджету Республики Крым. Прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили 2, 1млрд. рублей – они выросли на 29,4% по сравнению с налоговыми доходами за январь-июнь 2017 года. К тому же, по экспертной оценке сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме 25 процентов.

Участники Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, который проводится по инициативе Федерального агентства по туризму, Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», обсудили возможности сохранить рост туристического потока в Крым и другие регионы России в следующем году.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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