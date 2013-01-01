В Сочи российские регионы и компании подписали инвестиционные контракты один триллион рублей



На совещании в Правительстве России подвели итоги Российского инвестиционного форума (РИФ), который прошел в Сочи 14-15 февраля.

По данным Росконгресса, в этом году объем заключенных на форуме соглашений достиг 1 трлн руб., что на двести миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. На РИФ «Сочи-2018» было подписано 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб.

В 2019 году одним из самых масштабных контрактов на РИФ в Сочи стало соглашение о покупке пассажирских вагонов на 273 млрд рублей между Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ). Контракт подразумевает поставку 3730 вагонов в течение семи лет, благодаря которой почти на четверть обновится существующий вагонный парк АО «ФПК» и улучшится качество перевозки пассажиров.

Одним из самых значимых для развития экономики страны контрактов заключил консорциум в составе госкорпорации «ВЭБ.РФ», Газпромбанка и Сбербанка с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров). Речь идет о выделении $1,7 млрд на освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината. Это третий проект, который будет финансироваться по условиям фабрики проектного финансирования ВЭБа, через которую намечено в общей сложности инвестировать до 1 трлн руб.

Примечательно, что несмотря на санкции, компания PepsiCo заключила соглашение о строительстве завода для производства чипсов и сухариков в Новосибирской области. Инвестиции в создание нового производства оцениваются в 10–12 млрд руб. При реализации проекта появится 900 рабочих мест. Новый завод, который планируется построить до 2021 года, позволит локализовать в России производство популярных снэков и закупать сырье у местных поставщиков.

Краснодарский край, Южный федеральный округ