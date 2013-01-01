В Сочи досрочно открылся горнолыжный и предновогодний турсезон с новыми развлечениями



В Краснодарском крае в связи с благоприятными погодными условиями сочинские горнолыжные курорты «Красная поляна» и «Роза Хутор» открыли сезон катания с опережением запланированных сроков. Для туристов созданы новые аттракционы и развлечения. В праздничные дни на горнолыжных курортах ожидается 600 тысяч гостей. Всего в зимний сезон Сочи планирует принять порядка 1,5 млн туристов.

В этом году на горном курорте «Красная Поляна» появились горные качели и мегазиплайн – самый высотный и длинный в России протяженностью 1027 метров со стартом на высоте 2360 метров над уровнем моря.

На курорте «Роза Хутор» появилось новое развлечение RosaQuest. Впервые вся территория и более 100 км трасс курорта превратятся в игровое пространство. Квест станет способом знакомства с курортом для тех, кто отдыхает там впервые. А те, кто уже неоднократно бывал на маршрутах получат задания, которые можно выполнять всей семьей или компанией друзей.

Всего участникам квеста дается по 12 подвижных, коммуникационных и интеллектуальных заданий, которые разделили на три тематических категории: «Спорт», «Тусовка» и «Креатив». После закрытия подъемников можно продолжить разгадывать квест в Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне.

В новом сезоне отдыхающие смогут приобрести единый ски-пасс – он позволит кататься по одному билету на всех горных курортах. Планируется много праздничных мероприятий, концертов, интерактивных развлечений. В предновогодние недели в сторону Красной Поляны увеличивается количество рейсов поездов «Ласточка» и автобусов.

Краснодарский край, Южный федеральный округ