В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания



«Десногорский полимерный завод» вложил в создание нового цеха 366 млн рублей, причем 150 млн рублей в общем объеме инвестиций составил льготный заем Фонда развития промышленности (ФПР).

Основанный в 1990 году «Десногорский полимерный завод» (ДПЗ) специализируется на производстве барьерной полимерной упаковки для долгосрочного хранения продуктов питания. На базе предприятия действует аттестованная лаборатория, где выполняется полный цикл испытаний пленки и готовой упаковки.

Новый цех площадью 1,8 тыс. кв. метров позволит на треть увеличить объем производства на предприятии – с 3,6 до 4,8 тыс. тонн в год.

По словам генерального директора ДПЗ Александра Преферансова, восьмичасовая работа новой линии обеспечит месячную потребность в гибкой упаковке производителей мясных и рыбных продуктов питания Смоленской области.

Многослойную пленку на основе полиамида, которая предназначена для вакуумной и газомодифицированной упаковки продуктов питания, из Смоленска будут поставлять и в другие регионы России, в том числе компаниям «Пит-Продукт», «Меридиан» и «Балтийский берег».

Качество продукции «Десногорского полимерного завода» теперь полностью соответствует мировым стандартам, а расширение производства позволит к 2022 году занять 11 процентов российского рынка за счет импортозамещения.

Смоленская область, Центральный федеральный округ