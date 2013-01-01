В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания
«Десногорский полимерный завод» вложил в создание нового цеха 366 млн рублей, причем 150 млн рублей в общем объеме инвестиций составил льготный заем Фонда развития промышленности (ФПР).
Новый цех площадью 1,8 тыс. кв. метров позволит на треть увеличить объем производства на предприятии – с 3,6 до 4,8 тыс. тонн в год.
По словам генерального директора ДПЗ Александра Преферансова, восьмичасовая работа новой линии обеспечит месячную потребность в гибкой упаковке производителей мясных и рыбных продуктов питания Смоленской области.
Многослойную пленку на основе полиамида, которая предназначена для вакуумной и газомодифицированной упаковки продуктов питания, из Смоленска будут поставлять и в другие регионы России, в том числе компаниям «Пит-Продукт», «Меридиан» и «Балтийский берег».
Качество продукции «Десногорского полимерного завода» теперь полностью соответствует мировым стандартам, а расширение производства позволит к 2022 году занять 11 процентов российского рынка за счет импортозамещения.
Смоленская область, Центральный федеральный округ
|4 Дек:
|4 Дек:
|4 Дек:
|3 Дек:
|3 Дек:
|3 Дек:
|4 Дек:
|3 Дек:
|3 Дек: