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В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

Фев 20
Москва Центральный федеральный округ
В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов

В Смоленском районе на площади 6 га построены теплицы для выращивания цветов, в них высажено 200 тысяч луковиц тюльпанов.
На сегодняшний день в комплексе работают хозяйственный блок и две туннельные теплицы. Предполагается, что с ноября по март в комплексе будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь — рассаду и зелень.

Пока что в теплице высажено 12 сортов тюльпанов, а следующем сезоне ассортимент будет увеличен — появятся более экзотические пионовидные и попугайные сорта.

Через два месяца в теплицах начнут выращивать лилии— уже заказано 5 тысяч луковиц. Кроме того, имеется маточный сад, в котором будут производить саженцы. Помимо этого, планируется выращивать уличные растения - уже посадили 5 тысяч семян туй, которые к осени будут готовы к продаже.

В 2019 году инвесторы планируют увеличить мощность комбината вдвое, построив еще один блок теплиц, административное здание со складом и холодильным оборудованием.

Завершить реализацию проекта по выращиванию цветочных и овощных культур в Смоленском районе планируется к 2022 году. Общий объем инвестиций составит порядка 50 млн рублей. Планируемая мощность производства — от 500 тыс. до 3 млн штук в год.

Смоленская область, Центральный федеральный округ



 
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