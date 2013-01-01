В Смоленской области открыли мемориальный комплекс в память о советских летчиках-освободителях



Памятник создан в деревне Распопы Руднянского района на средства местных жителей и предприятий к 75-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков

Инициатива создания мемориального комплекса советским летчикам, не вернувшимся из боевых вылетов в Великую Отечественную войну, принадлежит коллективу акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» концерна «Росэнергоатом». Проект был реализован при поддержке региональных властей с участием представителей местного предпринимательского сообщества и активных граждан.

В день открытия памятника на военно-мемориальном кладбище рядом с ним были захоронены останки десяти советских воинов, обнаруженных смоленскими поисковиками в ходе мероприятий «Вахты Памяти». В их числе были двое летчиков, ценой своей жизни защитивших небо над Смоленской землей.

На открытии комплекса вице-губернатор Смоленской области Андрей Борисов поблагодарил участников создания мемориала и отметил, что во всех населенных пунктах региона проходят памятные, церемониальные мероприятия в честь героев-фронтовиков и тружеников тыла, подпольщиков и партизан.

Смоленская область, Центральный федеральный округ