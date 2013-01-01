В Смоленской области началось строительство крупнейшего в России предприятия по переработке льна



Первый за последние 30 лет новый льнокомбинат создается на территории государственного индустриального парка «Сафоново».

В строительство комплекса, который включает в себя завод по переработке льнотресты и фабрику пряжи, компания «Русский лен» инвестирует около 2 млрд рублей. Минсельхозом России под этот проект согласован льготный инвестиционный кредит на сумму 1 млрд рублей со ставкой до 5 процентов, а также принято решение включить компанию в реестр заемщиков льготного инвестиционного кредитования.

Общая площадь застройки составляет 15 гектаров. Здесь уже расчистили территорию и построили первый пусковой комплекс - два склада для хранения льнотресты, лабораторию и весовую, в реализацию проекта на данный момент вложено 250 млн рублей. По словам руководителя компании «Русский лен» Андрея Карачева, в сентябре заработают склады для хранения льнотресты, в конце 2019-го планируется сдача в эксплуатацию льнозавода, а в течение двух-трех лет будет построена фабрика пряжи.

После выхода комплекса на проектную мощность, на нем будут перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты и выпускать 4 тысячи тонн льносмесовой пряжи в год. На импортозамещающем производстве, ориентированном на экспорт, будет создано более 220 новых рабочих мест.

Приоритет отдадут местным поставщикам сырья — компания «Русский лен» готова к заключению контрактов на покупку льноволокна у сельхозпроизводителей Смоленщины и планирует самостоятельно заняться выращиванием льна-долгунца. Инвестор уже создал экспериментальную сельхозплощадку на 68 гектарах в Вяземском районе.

Кроме того, реализация проекта будет стимулировать развитие сельскохозяйственного машиностроения в Смоленской области. «Русский лен» уже приобрел самоходную теребилку Dehondt ADE18 и планирует закупать другую продукцию Вяземского машиностроительного завода, на базе которого французский холдинг «DEHONDT technologies Développement» начал выпускать льноуборочную технику и оборудование по первичной переработке длинного льноволокна.

Смоленская область, Центральный федеральный округ