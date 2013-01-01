В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре



В создание медицинского комплекса, построенного и оборудованного Госкорпорацией Ростех в рамках программы Минздрава России по развитию сети перинатальных центров в субъектах РФ, вложено 2,3 млрд. рублей.

По словам заместителя генерального директора ГК Ростех Николая Волобуева, в рамках федеральной программы в разных регионах России госкорпорация построила 15 таких центров, которые в совокупности способны принимать более 45 тысяч рожениц в год. Уникальное оснащение таких клиник позволяет выхаживать недоношенных детей с массой тела от 500 грамм и эффективно помогать в самых сложных случаях родовспоможения.

Центр в Саратове на 60 процентов оснащен российской медтехникой, причем значительная часть оборудования произведена предприятиями Госкорпорации Ростех. Здесь будут оказываться все виды высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии и хирургии новорожденных. Перинатальный центр рассчитан на 130 мест - половина стационарном отделении для беременных, половина в палатах для рожениц. В клинике оборудованы 12 индивидуальных родильных залов, приспособленных для проведения партнерских родов, а также создана медико-генетическая консультация для проведения скрининга на наследственные заболевания.

Смоленская область, Центральный федеральный округ