В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре
Ноя 28
В создание медицинского комплекса, построенного и оборудованного Госкорпорацией Ростех в рамках программы Минздрава России по развитию сети перинатальных центров в субъектах РФ, вложено 2,3 млрд. рублей.
По словам заместителя генерального директора ГК Ростех Николая Волобуева, в рамках федеральной программы в разных регионах России госкорпорация построила 15 таких центров, которые в совокупности способны принимать более 45 тысяч рожениц в год. Уникальное оснащение таких клиник позволяет выхаживать недоношенных детей с массой тела от 500 грамм и эффективно помогать в самых сложных случаях родовспоможения.
Центр в Саратове на 60 процентов оснащен российской медтехникой, причем значительная часть оборудования произведена предприятиями Госкорпорации Ростех. Здесь будут оказываться все виды высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии и хирургии новорожденных. Перинатальный центр рассчитан на 130 мест - половина стационарном отделении для беременных, половина в палатах для рожениц. В клинике оборудованы 12 индивидуальных родильных залов, приспособленных для проведения партнерских родов, а также создана медико-генетическая консультация для проведения скрининга на наследственные заболевания.
Смоленская область, Центральный федеральный округ
28 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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