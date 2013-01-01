В Сибири борются за экологию и открывают новые пути к природным богатствам



В регионах Сибирского федерального округа используют экологичные технологии и разработки, осваивают новые земли, строят и реконструируют транспортные магистрали.

В Тыве бесплатно раздают землю в селах. Поправками в региональный закон «О земле» органам местного самоуправления разрешено без проведения торгов по заявлениям граждан предоставлять земельные участки в деревнях с населением менее 1 тысячи человек. Получить землю могут люди, постоянно проживающие в Туве, ранее не получавшие господдержку и не имеющие никакой недвижимости на этой же сельской территории. В региональной программе переселения участвуют 66 сельских поселений с населением от 250 до 1000 человек. Региональные власти за счет участия в федеральных программах уже обеспечили все алые села скоростным интернетом, взяли на себя строительство и ремонта социальных объектов, дорог, объектов водоснабжения.

В Хакасии школьников приняли в «Зеленые пионеры».

В республиканском «Центре живой природы» новых защитников природы приняли в свои ряды около 200 школьников из 25 школ Абакана и Чапаево. Большинство из них – члены экологических отрядов Союза детей и подростков «Дружба-Ынырхас», которые участвуют в природоохранных акциях по озеленению и благоустройству, помощи птицам и животным. Юные экологи дали клятву беззаветно служить охране окружающей среды. Проект «Зеленые пионеры» в России запущен в 2015 году под эгидой экологического общероссийского движения «Зеленая Россия».

В Томской области за экологию взялись по-взрослому.

В шесть сел Каргасокского и Александровского районов доставили водоочистные комплексы, изготовленные в цехах Томского политехнического университета. Ученые и конструкторы этого вуза разработали новейшую технологию безреагентной очистки воды и оборудование блок-боксов, в которых перенасыщеная железом и органикой вода проходит мгогоступенчаю очистку и обеззараживание ультрафиолетом.

Контейнеры могут очистить за один час до полутора «кубов» воды и способны работать при температуре 40 – 50 градусов ниже нуля»,

Всего в рамках второго этапа губернаторской программы «Чистая вода» в этом году в области появятся 47 локальных комплексов - «электронных колодцев» и еще 28 тысяч жителей региона получат качественную питьевую воду.

В Бурятии инвесторов приняли в резиденты.

Экспертный совет ОЭЗ «Байкальская гавань» поддержал проект ООО «Солнечный Берег» по строительству всесезонного гостиничного комплекса на участке «Пески» с объемом инвестиций более 500 млн рублей.

Компания намерена построить семиэтажную гостиницу со 120 комфортабельными номерами и конференц-залом, рестораном, кафе, СПА-центром с бассейном, спортзалом и пунктами проката спортинвентаря. Реализацию проекта резидент планирует в три этапа, запуск комплекса намечен на 2021 год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней к 2028 году ожидается более 11 млн рублей.

В Иркутской области проложили «золотой путь».

В рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений Иркутской области на 2014-2020 годы» завершена реконструкция автомобильной дороги Таксимо – Бодайбо на участке 175 – 190 километр, которая велась почти два года. Произведён ремонт 147 метрового моста через реку Тельмама, установлено 40 водопропускных труб. Обновленная дорога будет способствовать масштабному освоению золоторудных месторождений Бодайбинского района Иркутской области, обеспечит северный завоз – доставку продуктов, топливно-энергетических ресурсов в отдаленные и труднодоступные поселки региона. Эта автодорога обеспечивает связь Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов с БАМом в районе станции Таксимо в Республике Бурятия.

В Кемеровской области дали ускорение угля

На Западно-Сибирской железно дороге открыт новый железнодорожный тоннель протяженностью 1158 м, построенный на 106-107 км одного из самых загруженных участков Артышта — Томусинская.

За пять лет в реализацию этого проекта, который позволит увеличить скорость грузовых поездов быстрее доставлять уголь Кузбасса российским и зарубежным потребителям ОАО «РЖД» инвестировало более 7 млрд рублей.

Новый тоннель соединяет углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на Транссибирскую магистраль и следуют в дальневосточные порты. Теперь на перегоне Карлык — Курегеш скорость движения поездов увеличилась с 60 км/ч до 80 км/ч.

В Новосибирской области открыли карту «Газпрому»

Глава региона Андрей Травников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском Международном газовом форуме-2018 утвердили дорожную карту проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Новосибирской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Реализация проекта позволит увеличить объёмы производства в Новосибирской области высокотехнологичной продукции, а также продуктов и услуг для ПАО «Газпром», стимулирует рост научно-технического и промышленного потенциала, оснащение инновационным импортозамещающим оборудованием. Регион совместно с ПАО «Газпром» будет вести работы по газификации Тогучинского района, в частности — рабочего посёлка Горный, который претендует на получение статуса ТОСЭР.