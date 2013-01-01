В Северной Осетии военные связисты получили новейшие мобильные пункты управления на шасси «КАМАЗ»



В Северной Осетии управление 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) передало подразделениям связи на Северном Кавказе около 10 новейших комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 на шасси «КАМАЗ», предназначенных для управления и обмена информацией в полевых условиях.

Оборудование установлено на базе грузовых автомобилей «КАМАЗ» и включает автоматизированные рабочие места для командного состава. Они объединены в единую локальную сеть и обеспечивают управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.

АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Мобильные комплексы позволяют в два раза сократить время на развертывание командных пунктов, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

Республика Северная Осетия — Алания, Северо-Кавказский федеральный округ