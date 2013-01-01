В Северной Осетии открыли крупное фруктохранилище по технологии, не имеющей аналогов в России



В Северной Осетии открыли фруктохранилище на 2,5 тонн яблок и груш в селении Црау Алагирского района. В нем будет храниться урожай, выращенный в интенсивном яблоневом саду площадью 122 га. Инвестиционный проект реализует предприятие ООО «Владка». Создано 40 постоянных рабочих мест, для сезонных работ с апреля по ноябрь привлекаются до 100 рабочих из числа местных жителей.

Для хранения фруктов используется современная итальянская технология, не имеющая аналогов в России, которая позволяет успешно хранить плоды до 10-11 месяцев без потери качества. Особенность технологии в том, что при хранении фруктов не используются химикаты.

Вторая очередь фруктохранилища такой же вместимостью будет открыта к концу 2020 года. Осенью планируется закладка грушевого сада на 15 га возрождаемой в Осетии «алагирской» груши сорта «Сен-жермен». Его завезли сюда бельгийцы еще в 19 веке и, именно здесь – в Алагире, он дает более вкусные плоды, чем в Европе. Здесь идеальный климат для выращивания этого сорта.

Продукция «Владка» реализуется в торговых сетях Северной Осетии, часть урожая отправляется на экспорт — на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал.

Республика Северная Осетия (Алания), Северо-Кавказский федеральный округ