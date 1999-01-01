В Северной Осетии на создание горно-рекреационного комплекса «Мамисон» направят 15,6 млрд рублей



В Северной Осетии заключены соглашения с двумя якорными инвесторами, намеренными создать 70 тыс. кв. метров гостиничной и торгово-развлекательной инфраструктуры всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон». Общий объем финансирования составит 15,6 млрд рублей, в том числе средства частных инвесторов превысят 9 млрд рублей. Предполагается обеспечить рабочими местами около трех тысяч человек.

В рамках проекта планируется закончить строительство автомобильной дороги, построить сети водоснабжения и водоотведения, наладить устойчивую подачу газа и электроэнергии, создать горнолыжную инфраструктуру, включая канатные дороги. Также предстоит завершить техническую подготовку и инженерную защиту трасс.

Среди преимуществ будущего курорта - бальнеология, представленная известными источниками минеральных вод «Тиб-1» и «Тиб-2». Кроме того, горнолыжные трассы для катания по естественным склонам общей протяженностью 96,4 км с перепадом высот более 2000 метров обеспечат повышенный спрос со стороны любителей активного зимнего отдыха.

До конца года будет сформирована проектно-сметная документация на внутриплощадочные сети и инфраструктурные объекты первого этапа, в т.ч. горнолыжные.

Республика Северная Осетия (Алания), Северо-Кавказский федеральный округ