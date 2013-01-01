В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров



В Севастополе на территориях виноградарских предприятий продолжается весенний цикл закладки новой лозы. На сегодняшний день силами четырех агрохозяйств уже проведена закладка винограда на 115 гектарах. Всего в этом году виноградари Севастополя планируют заложить не менее 400 гектаров новых виноградных насаждений.

В связи с тем, что в регионе представлены четыре различных типа почвы, для посадки подобраны разные сорта винограда: Сира, Рислинг, Пино Нуар, Совиньон Блан, Шардоне, Мерло и др.

В Севастополе реализуется приоритетный проект «Терруар-Севастополь», который предусматривает развитие виноградарства и виноделия, а также туристической привлекательности региона. Участниками проекта являются 22 предприятия, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками.

Севастополь, Южный федеральный округ