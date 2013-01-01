В Севастополе стартует строительство трех новых медицинских центров



Завершено проектирование зданий онкологический центр, инфекционную больницу и больницу скорой помощи, которые начнут строить в этом году в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года

Новый четырёхэтажный многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену.

Инфекционная больница будет состоять из пяти корпусов разной этажности, соединённых между собой отапливаемыми переходами. В корпусах больницы будут работать приёмное и реанимационное отделения, стационар с отделениями для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Больница скорой медпомощи, старт строительства которой перенесли с 2017 года, будет рассчитана на 470 коек. Из них 393 койки разместят в палатных отделениях, 39 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, 18 — в приёмном отделении и 20 — в дневном стационаре.

Всего по данным департамента здравоохранения Севастополя, до конца 2022 года планируется строительство 15 медицинских объектов.

Севастополь, Крымский федеральный округ