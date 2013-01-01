В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest



На празднике, организованном Ассоциацией виноградарей и виноделов «Севастополь» при поддержке Правительства Севастополя на виноградниках агрофирмы «Золотая Балка», в последний сентябрьский уикэнд собралось более 15 тысяч туристов и местных жителей.

«Виноградарство и виноделие – это одна из основных отраслей сельского хозяйства и в стратегии развития нашего региона ей отведена одна из ключевых ролей. Главный секрет успеха отрасли заключается в том, что у нас есть замечательные виноделы, которые искренне преданы своему делу. Я со многим из них часто общаюсь и могу сказать, что трудно встретить более увлеченных людей. С такими профессионалами у нас все получится», – отметил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров на открытии фестиваля .

В течение двух дней в Балаклаве на территории #WineFest работали фуд-корты и ярмарки, представлявшие меню лучших ресторанов и сувениры от крымских производителей. В отдельном шатре расположился «Лекторий», в котором виноделы провели презентацию своей продукции для торговых сетей, сомелье и рестораторов.

Визитной карточкой #WineFest традиционно стала винодавильня, на которой любой желающий мог принять участие в соревнованиях под зажигательные хиты Адриано Челентано.

Помимо гастрономической программы гости смогли совершить путешествие во времени благодаря историческим реконструкциям времен античности, Древней Руси и Средневековья. Также участники фестиваля обучались стрельбе из ружей и пушек, принимали участие в рыцарских турнирах, познакомились с бытом солдат Крымской войны.

Также у гостей фестиваля была возможность прокатиться на красочном воздушном шаре, посетить контактный зоопарк, покататься на лошадях и пони, посетить танцевальные мастер-классы, послушать выступления музыкальных коллективов и принять участие в розыгрыше призов. Музыкальным хедлайнером этого года стал Найк Борзов. Кульминацией фестиваля стало выступление музыкального коллектива Celentano Tribute Show.

Севастополь, Крымский федеральный округ