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В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей

Мар 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей

В 12 сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые уже получили официальное наименование «Точка роста».
В 12 сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые уже получили официальное наименование «Точка роста». Создание таких центров обсудили на заседании управления образования и науки области, посвященном ходу реализации региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В ближайшее время будет разработан свой дизайн-проект и проект зонирования, которые станут едиными для всех центров на территории Тамбовской области. Также предстоит сформировать нормативно-правовую базу деятельности «Точек роста», разработать техническое задание для закупки оборудования.

Отдельно внимание уделяется профессиональному развитию будущих сотрудников «Точек роста», которым предстоит решать вопросы формирования «гибких» компетенций у обучающихся и реализации предметных областей в проектном ключе.

Для повышения квалификации будет использована цифровая форма, которая предоставляет доступ к онлайн-курсам и образовательным платформам. Это позволит достичь такого результата нацпроекта, как внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 10 образовательных организациях области, которые стали «пилотами» в 2019 году.

Рабочей группе предстоит сосредоточить свое внимание на подготовке инфраструктурного листа и разработке концептуальных подходов к формированию кадрового ресурса, готового к внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, сообщили в региональном управлении образования и науки.



 
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