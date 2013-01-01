В селе Линец Железногорского района запущен в работу новый комбикормовый завод



26 ноября врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял участие в торжественном открытии нового комбикормового завода в селе Линец Железногорского района. Группа компаний «АгроПромкомплектация» приступила к реализации этого проекта в 2017 году. Стоимость его составила более 3 миллиардов рублей. Производственная мощность предприятия- 216 тысяч тонн комбикорма в год. Открытый здесь ранее элеватор обеспечивает единовременное хранение 150 тысяч тонн зерна.

Глава региона отметил, что это одно из самых современных предприятий в регионе – и по объемам, и по уровню автоматизации, его строительство выполнено в сжатые сроки – всего за один год.

Как подчеркнул гендиректор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков, в строительстве комбикормового завода использовались разработки отечественных машиностроителей, что является одной из успешных практик импортозамещения.

Отличившимся при строительстве комбикормового завода сотрудникам компании врио губернатора вручил благодарности.

Роман Старовойт также посетил действующий свиноводческий комплекс «Жигаевский» в Конышевском районе и строящийся молочный комплекс в деревне Гнездилово Железногорского района, чтобы лично убедиться, насколько экологично это производство. Отметим, что молочный комплекс рассчитан на шесть тысяч голов крупного рогатого скота, имеет пункт приемки и первичной переработки молока.

Ознакомился врио губернатора и с инновационным производством на Курском мясоперерабатывающем заводе, открытом в селе Линец Железногорского района в 2016 году. По уровню технологического оснащения это самое передовое предприятие в России и третье в Европе. Ежегодно здесь производят до 185 тысяч тонн свинины, в том числе 15 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. В ассортименте выпускаемой продукции порядка 100 наименований. Безотходность производства обеспечивает здесь цех технических фабрикатов, где производят мясокостную муку и технический жир.

На сегодняшний день в Курской области успешно работают тринадцать современных автоматизированных свинокомплексов этой компании.