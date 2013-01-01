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В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции

Дек 3
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции

Группа компаний «Хевел», созданная ГК «Ренова» и АО «Роснано», инвестировала в создание станций мощностью 10 и 15 МВт более 2 млрд рублей.
Обе станции уже подключены к сети. Прогнозируемая годовая выработка Новоузенской СЭС составляет 18 гигаватт-час, второй очереди Орлов-Гайской СЭС — 12 гигаватт-час. Этого объема электроэнергии достаточно для снабжения 15 тыс. домохозяйств.

До сих пор солнечная электроэнергия использовалась в регионе в единичных случаях, когда требовалось подключить к сети удаленные объекты — туристические базы, охотничьи домики, коттеджи. Однако две СЭС, построенные в Саратовской области в 2018 году, получили право на участие в торговле электрической энергией на оптовом рынке и начали поставки энергии в сеть.

По данным министерства промышленности и энергетики Саратовской области, с учетом построенных в прошлом году двух электростанций, суммарная мощность объектов солнечной генерации в регионе составила 45 МВт. В дальнейшем планируется увеличить совокупную мощность СЭС в Саратовской области до 100 МВт.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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