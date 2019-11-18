В Саратовской области выпустили железнодорожные снегоуборочные машины, не имеющие аналогов в мире



В городе Энгельсе Саратовской области ОАО «Трансмаш» изготовил железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7, которую передали на испытания в Финляндию. Соответствующий договор заключен между ООО «РЖД Интернешнл» и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии. Проведя сравнение с другими снегоуборщиками для железных дорог, финны пришли к выводу, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги в мире пока нет.

Цель эксперимента - определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии. Тяжелое зимнее оборудование от РЖД проходит испытания на финской железнодорожной сети в течение февраля. Все работы осуществляет российский экипаж в сотрудничестве с финскими коллегами.

Совместная работа российских и финских специалистов позволит обеспечить бесперебойный поток грузовых и пассажирских перевозок и избежать перерывов в движении поездов, даже в сложных погодных условиях.

Особое внимание уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети. По результатам испытаний предполагается приобретение данного вида техники.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ