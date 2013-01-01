В Саратовской области впервые в России ученые создали подводную альтернативу ГЛОНАСС



Научные сотрудники Саратовского государственного университета разработали первую отечественную систему навигации по геомагнитному полю Земли, которая позволит осуществлять точное ориентирование под водой. Она может стать альтернативой существующим системам спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. В настоящее время собран лабораторный образец, который готов к работе при температурах от -50 до +40 градусов.

Ноу-хау заключается в том, что в новом сенсоре использован феррит — материал, чувствительный даже к очень слабому магнитному полю. Подобные приборы, изобретенные ранее, были недостаточно чувствительны к геомагнитным полям и, напротив, чрезмерно восприимчивы к изменениям температур.

Преимущество инновации саратовских инженеров заключается в том, что подводный навигатор позволит поддерживать бесперебойную связь и координирование в толще воды, где спутниковая система малоэффективна в связи с затуханием электромагнитных волн. Особенно актуальна новая разработка для беспилотных подводных аппаратов.

Геомагнитный сенсор не только обеспечит подводные аппараты точными координатами, но и сможет быть использован для уточнения геомагнитных карт, для отслеживания смещения геомагнитных полюсов, поиска полезных ископаемых, а также исследования процессов, происходящих внутри Земли.

Саратовская область, Центральный федеральный округ