В Саратовской области впервые в России ученые создали подводную альтернативу ГЛОНАСС
Авг 1
Научные сотрудники Саратовского государственного университета разработали первую отечественную систему навигации по геомагнитному полю Земли, которая позволит осуществлять точное ориентирование под водой. Она может стать альтернативой существующим системам спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. В настоящее время собран лабораторный образец, который готов к работе при температурах от -50 до +40 градусов.
Ноу-хау заключается в том, что в новом сенсоре использован феррит — материал, чувствительный даже к очень слабому магнитному полю. Подобные приборы, изобретенные ранее, были недостаточно чувствительны к геомагнитным полям и, напротив, чрезмерно восприимчивы к изменениям температур.
Преимущество инновации саратовских инженеров заключается в том, что подводный навигатор позволит поддерживать бесперебойную связь и координирование в толще воды, где спутниковая система малоэффективна в связи с затуханием электромагнитных волн. Особенно актуальна новая разработка для беспилотных подводных аппаратов.
Геомагнитный сенсор не только обеспечит подводные аппараты точными координатами, но и сможет быть использован для уточнения геомагнитных карт, для отслеживания смещения геомагнитных полюсов, поиска полезных ископаемых, а также исследования процессов, происходящих внутри Земли.
Саратовская область, Центральный федеральный округ
1 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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