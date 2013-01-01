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В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике

Дек 6
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области создали первый отечественный вакуумный выключатель для применения в Арктике

Саратовское научно-производственное предприятие «Контакт» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех ) в рамках проходящего в Москве международного форума «Электрические сети-2019» представило первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики. Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Инновационное изделие обладает усиленной изоляцией и предназначено для коммутации электрических сетей в нормальных и аварийных режимах. Аппаратура позволяет оперативно включать и отключать ток в электросетях как дистанционно, так и в ручном режиме, а также выполняет автоматическое повторное включение.

Аппаратура пожаро- и взрывобезопасна. Она предназначена для установки на открытых частях станций и обеспечивает устойчивую работу в сложных климатических условиях при температурах от +40 до -60 градусов.

НПП «Контакт» является единственным российским разработчиком вакуумных выключателей на номинальное напряжение 220 кВ.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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