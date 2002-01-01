В Саратовской области разработан уникальный мембранный материал с нанослоем для масок и респираторов
Апр 16
В Саратовской области специалисты инновационно-технологического центра «Перспективные материалы совместно с сотрудниками предприятия ООО «Спинполимер» разработали технологию по опытно-промышленному производству рулонных нетканых материалов с нанослоем, который имеет толщину от 50 нанометров, что в 100 раз тоньше человеческого волоса. Таким образом, фильтрующий слой предоставляет защиту от частиц размером меньше микрона.
В сложившейся ситуации пандемии коронавируса и в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты предприятие оперативно смонтировало и запустило линию по производству респираторов (медицинских полумасок) с фильтрующей наномембраной.
Изделие состоит из трех слоев: между двумя слоями из специального нетканого материала помещается мембранный нанослой. Все сырье – отечественного производства. Используемая технология обеспечивает уровень фильтрации воздуха на уровне 80-85%.
Производственная мощность предприятия составляет до 250 тысяч полумасок в месяц. По состоянию на 15 апреля произведено более 10 тысяч изделий, которые поступили в торговую сеть Саратова.
Саратовская область, Приволжский федеральный округ
16 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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