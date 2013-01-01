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В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

Ноя 28
Москва Центральный федеральный округ
В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

Компания Х5 Retail Group инвестировала в проект 800 млн. рублей, обеспечив создание 200 рабочих мест, и планирует до конца 2019 года открыть в регионе 130 магазинов своих торговых сетей.
Центр площадью 16 тыс. квадратных метров состоит из шести зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим. Объем отгрузок — 140 тыс. упаковок в сутки. При выходе на полную мощность РЦ «Саратов» будет обрабатывать продукцию более чем 350 поставщиков и размещать практически все категории товаров

«Саратов» стал десятым подобным распределительным центр в Приволжском федеральном округе. Отсюда будут поставляться товары в 270 магазинов «Пятерочка» в Саратовской и Волгоградской областях.

В том числе, продукция нескольких саратовских хлебокомбинатов, маслозаводов, молочных и мясоперерабатывающих предприятий.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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