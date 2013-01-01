В Саратовской области начал работу первый в регионе железнодорожный зерновой хаб



Соглашение о реализации этого проекта в Пугачевском районе было подписано в мае между правительством Саратовской области, Приволжской железной дорогой, АО «Русагротранс», АО «Россельхозбанк» и ООО «Николаевские крупы».

Первую тонну зерна отгрузили всего через полгода после подписания соглашения. По данным Приволжской железной дороги в результате реализации проекта с объемом инвестиций более 71 млн рублей удалось запустить железнодорожную площадку в Пугачеве, которая простаивала более десяти лет

Проектная мощность нового хаба - 80 тысяч тонн сельхозпродукции в год.На сегодняшний день здесь проведен ремонт железнодорожных путей, завершены работы по строительству механизма погрузки-выгрузки вагонов с мощностью 175 тонн сельхозпродукции в час , закуплено оборудование. На отгрузочной площадке запланировано строительство пяти складов емкостью 12,6 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составит более 71,2 млн рублей.

Инвесторы и региональные власти отмечают, что открытие современного железнодорожного хаба позволит снизить издержки при транспортировке урожая зерновых, эффективнее решать задачи реализации выращенной продукции как на внутреннем , так и на внешнем рынке.В этом году Саратовская область отправила на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, из них уже 300 тысяч тонн нового урожая.

В регионе планируется построить шесть зерновых хабов на территории Ершовского, Пугачевского, Перелюбского районов. Они позволят дополнительно обеспечить вывоз зерна железнодорожным транспортом в объеме не менее 410 тысяч тонн в год.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ