В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ



Невский судостроительно-судоремонтный завод в Санкт- Петербурге передал Северному флоту новое судно «Академик Пашин», которое стало первым крупным морским танкером, построенным для нужд ВМФ после 1982 года. На судне был торжественно поднят Андреевский флаг. Экипаж танкера поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, отметив уникальность судна и способность выполнять весь спектр предусмотренных задач.

Строительство судна проекта 23130 началось в 2014 году. В мае 2016 года его спустили на воду и достраивали у причальной стенки завода. Средний морской танкер оснащен дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством и имеет ледовый класс Arc 4. Длина танкера составляет 130 метров, ширина — 21 метр, максимальное водоизмещение — 9 тыс. тонн.

Танкер способен брать на борт 6,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Его грузоподъемность составляет 7,5 тыс. тонн. Максимальная скорость хода — 16 узлов (29,6 км/ч), автономность — 60 суток. Экипаж состоит из 24 человек.

Судно способно на ходу в море, без швартовки к другому кораблю передавать или принимать жидкие грузы (дизельное топливо, мазут, керосин, воду). Кроме того, с помощью специального стального троса и подвесных корзин можно перегружать с борта на борт продовольствие, шкиперское снаряжение и др. Танкер можно применять для ликвидации разливов нефти.

Главная задача танкера — сопровождать в дальних походах российские авианесущие корабли. Судно названо в честь советского и российского инженера, судостроителя, академика РАН Валентина Пашина.

Санкт- Петербург, Северо-Западный федеральный округ