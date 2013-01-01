В Санкт-Петербурге построили первый за постсоветский период крупный морской танкер для ВМФ
Невский судостроительно-судоремонтный завод в Санкт- Петербурге передал Северному флоту новое судно «Академик Пашин», которое стало первым крупным морским танкером, построенным для нужд ВМФ после 1982 года. На судне был торжественно поднят Андреевский флаг. Экипаж танкера поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, отметив уникальность судна и способность выполнять весь спектр предусмотренных задач.
Танкер способен брать на борт 6,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Его грузоподъемность составляет 7,5 тыс. тонн. Максимальная скорость хода — 16 узлов (29,6 км/ч), автономность — 60 суток. Экипаж состоит из 24 человек.
Судно способно на ходу в море, без швартовки к другому кораблю передавать или принимать жидкие грузы (дизельное топливо, мазут, керосин, воду). Кроме того, с помощью специального стального троса и подвесных корзин можно перегружать с борта на борт продовольствие, шкиперское снаряжение и др. Танкер можно применять для ликвидации разливов нефти.
Главная задача танкера — сопровождать в дальних походах российские авианесущие корабли. Судно названо в честь советского и российского инженера, судостроителя, академика РАН Валентина Пашина.
Санкт- Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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