В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов



В Санкт-Петербурге стартовало производство беспилотных трамваев-роботов. Первый образец уже поставлен на рельсы на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Эксперты считают, что роботизированные составы — это не только экологично, но и экономно.

Роботическое управление беспилотных трамваев позволяет индивидуально подобрать идеальную скорость движения для каждой конкретной ситуации.

Система избегает столкновений, а также действует исключительно по правилам дорожного движения и требованиям безопасности.

Массово беспилотные трамваи-роботы появятся на улицах северной столицы уже через 5-7 лет. Инфраструктура города постепенно готовится к внедрению беспилотных трамваев — на улицах появляются «умные» светофоры, системы регуляции движения, а также сеть 5G.

Подсистемы беспилотников уже установлены на обычные трамваи — если водитель вовремя не среагировал, современные составы способны самостоятельно предотвратить столкновение.

С 1 марта, кроме Петербурга и Ленобласти, еще в 11 регионах России разрешен запуск беспилотных транспортных средств. Постановление правительства об экспериментальном внедрении беспилотных машин будет действовать до марта 2022 года.

По результатам тестирования водители таких транспортных средств должны будут определить, возможна ли эксплуатация беспилотников на дорогах России.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ