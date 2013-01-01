В Санкт-Петербурге заложили второй морозильный траулер-процессор для «Группы «НОРЕБО»



На судостроительном заводе "Северная верфь" началось строительство второго судна проекта 170701, которому присвоено имя «Капитан Геллер» в честь С. И. Геллера, проработавшего около тридцати лет на судах рыбопромыслового флота Мурманской области.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 разработан проектом "Наутик Рус". Судно длиной 81,63 метра, шириной 16 метров и высотой борта 10,1 метра имеет осадка 6,3 метров, проектное водоизмещение 5450 тонн. Он может одновременно размещать на борту 1,2 тыс. тонн замороженной рыбопродукции.

Первый траулер этого проекта - «Капитан Соколов» - был заложен в ноябре 2018 года. Траулер «Капитан Геллер» должен быть достроен и передан «Рыбпроминвесту» в начале 2021 года. Как и «Капитан Соколов», он будет вести лов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Всего по проекту 170701 на сегодняшний день заказано 10 траулеров.

Ранее группа "НОРЕБО" и завод "Северная верфь" подписали контракт на строительство четырех траулеров для лова рыбы на Дальнем Востоке.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ