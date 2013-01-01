В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России



Дизель-электрический ледокол вспомогательного класса, разработанный нижегородским конструкторским бюро «Вымпел», строится в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в рамках проекта 21180М.

По сравнению с базовым проектом 21180, по которому на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в 2017 году был построен дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», в проекте 21180М уменьшены водоизмещение и осадка судов, что позволит их использовать на мелководных акваториях.

"Евпатий Коловрат" будет иметь длину 82 метра, ширину - 19 метров и осадку 4,6 метра. На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта. Ледокол общим водоизмещением 4080 тонн сможет развивать максимальную скорость в 14 узлов. С экипажем из 28 человек на борту судно может находиться в автономном плавании до 60 суток, причем дальность плавания составит 7600 миль.

Ледокол проекта 21180М сможет преодолевать льды толщиной в один метр со скоростью в два узла. Данная серия ледоколов получит новейшую систему автоматизированного управления - "Залив-ЛК-21180".

Они предназначены для проводки кораблей ВМФ РФ, а также буксировки и доставки грузов к удаленным базам, оказания помощи судам, терпящим бедствие в ледовых условиях.

"Евпатий Коловрат" после сдачи Военно-морскому флоту России будет работать на Дальнем Востоке – портом его приписки станет Петропавловск-Камчатский".

Год назад, в ноябре 2017-го, на петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" был передан заказчику головной ледокол проекта 21180 "Илья Муромец", который стал первым за 40 лет ледоколом, построенным специально для нужд ВМФ РФ.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ