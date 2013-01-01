В Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»



В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе начал заводские ходовые испытания в Финском заливе головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» типа ЛК-60. В ходе испытаний проверяется соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, надежность работы оборудования и судовых систем. Главные задачи ледоколов данной серии — обслуживание Северного морского пути и проводка экспедиций в Арктику. Они должны стать самыми мощными судами данного типа в мире.

На Балтийском заводе продолжается строительство еще двух серийных атомоходов проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал», а также идет подготовка к закладке следующего ледокола данного проекта: уже началась резка металла.

Ледоколы проекта 22220 оснащают ядерной паропроизводящей установкой РИТМ-200 мощностью 60 МВт, разработанной ОКБМ имени Африкантова. В качестве движителя используются три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага. Двухосадочная конструкция этих судов позволяет им находиться как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Универсальный атомный ледокол длиной 173,3 м, шириной — 34 м, водоизмещением — 33,5 тыс. тонн имеет ресурс реактора 320 тысяч часов. Назначенный срок службы атомохода — 40 лет, экипаж — 75 человек.

Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы смогут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда.

Контракт на постройку четвёртого и пятого по счёту универсальных атомных ледоколов проекта 22220 между ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» был заключен в августе 2019 года.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ