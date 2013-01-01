В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии



Ленинградский электромашиностроительный завод, входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, изготовил два гидрогенератора мощностью по 2,8 МВт для малой ГЭС, которая строится ПАО «РусГидро» в верховьях реки Кубань.

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция (МГЭС) строится вблизи сооружений существующего водохозяйственного гидроузла и позволит снизить дефицит электроэнергии в Карачаево-Черкесской Республике. Мощность первой очереди МГЭС составляет 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт•ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, что позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт. На строящийся объект доставлены два комплекта оборудования Ленинградского электромашиностроительного завода. Это предприятие имеет большой опыт разработки и создания электродвигателей до 20 МВт, генераторов до 40 МВт, гидрогенераторов до 250 МВт, реализует масштабные и уникальные проекты.

Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо Усть-Джегутинской и Барсучковской, это Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии, а также Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии.

Концерн РУСЭЛПРОМ участвует в проекте ПАО «РусГидро» по строительству Барсучковской МГЭС на 5,25 МВт в Ставропольский крае. На этот объект поставляются три комплекта гидросилового оборудования мощностью по 1,75 МВт каждый.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ