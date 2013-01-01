В Санкт-Петербурге ученые разработали первую в РФ открытую платформу для создания нейроинтерфейсов



В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) ученые разработали первую в России открытую платформу для создания нейротренажеров и нейроинтерфейсов. Она позволит пользователям обучаться разработке систем управления роботами с помощью сигналов мозга и создавать собственные проекты. Платформу начнут производить во втором квартале этого года.

Аппаратно-программный комплекс представляет собой систему для снятия сигналов мозга и генерации их управляющего воздействия на внешнее устройство. Схема платформы, исходный код и документация для разработчика будут размещены в свободном доступе. Впервые в России подобная платформа имеет открытый код и свободную аппаратную часть.

Платформа включает в себя нейрогарнитуру, которая замеряет сигналы активности головного мозга. Она анализирует положение головы в пространстве, угол наклона и поворота. Мобильное приложение на основе полученных данных формирует управляющие команды.

Обработка и анализ сигналов производится на аппаратной части нейрогарнитуры, а управление устройством осуществляется путем беспроводной передачи по Bluetooth с использованием модуля BLE (Bluetooth Low Energy). Он часто применяется в фитнес-трекерах и «умных» часах.

Устройство в первую очередь предназначено для школьников и студентов, а также для организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Нейрогарнитура позволяет управлять техническими средствами передвижения с помощью сигналов головного мозга.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ