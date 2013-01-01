В Санкт-Петербурге стартует проект строительства транспортно-логистического центра за 10,5 млрд руб.



В Санкт-Петербурге ООО «ТЛЦ Бронка» реализует проект по строительству транспортно-логистический центра (ТЛЦ) в районе порта Бронка и одноименной железнодорожной станции ОАО «РЖД». Общий объем инвестиций компании по предварительным оценкам превысит 10,5 млрд рублей, в том числе на первом этапе - более 6 млрд.

Проект ТЛЦ «Бронка» предусматривает строительство на площади более 310 тыс. кв. метров магистральной железнодорожной инфраструктуры (семь путей общей протяженностью более 7 км), включающей вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады, сервисные пункты и т.д. Планируемый срок реализации первого этапа проекта - 2022 год.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» находится на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербург. После завершения строительства ТЛЦ порт Бронка будет включать в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр. Дополнительные портовые мощности обеспечат перевалку грузов до 8 млн тонн ежегодно.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ