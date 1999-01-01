В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота
Мар 28
Первую лодку проекта 636.3 «Варшавянка» построили на предприятии «Адмиралтейские верфи», остальные субмарины будут построены до 2022 года.
Директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков отметил, что «Петропавловск-Камчатский» будет передан Тихоокеанскому флоту уже в этом году.
Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России.
Проект 636.3 «Варшавянка» — третье поколение подводных лодок. Водоизмещение этих кораблей с дизель-электрической силовой установкой составляет 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 м, экипаж — 52 человека. Лодки вооружены шестью торпедными аппаратами и крылатыми и зенитными ракетами.
Шесть субмарин этого проекта уже построены для Черноморского флота. Заместитель главнокомандующего ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок типа «Варшавянка» до 2025 года.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
28 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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