В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота



Первую лодку проекта 636.3 «Варшавянка» построили на предприятии «Адмиралтейские верфи», остальные субмарины будут построены до 2022 года.

Директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков отметил, что «Петропавловск-Камчатский» будет передан Тихоокеанскому флоту уже в этом году.

Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России.

Проект 636.3 «Варшавянка» — третье поколение подводных лодок. Водоизмещение этих кораблей с дизель-электрической силовой установкой составляет 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 м, экипаж — 52 человека. Лодки вооружены шестью торпедными аппаратами и крылатыми и зенитными ракетами.

Шесть субмарин этого проекта уже построены для Черноморского флота. Заместитель главнокомандующего ВМФ Игорь Мухаметшин отметил, что Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок типа «Варшавянка» до 2025 года.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ