В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»



Со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге 25 мая в торжественной обстановке спустили на воду реки Нева универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Техническая готовность «Урала» перед спуском составила более 50%, что является рекордным показателем. Общий вес судна на данной стадии - около 19 тысяч тонн, длина - 173 метра. После завершения всех работ водоизмещение атомохода достигнет 33,5 тыс. тонн.

Ледоколы данного проекта – самые крупные и мощные в мире. Оснащенные двумя ядерными реакторами, они способны ходить как в арктических водах, так и в руслах рек.

«Урал» уже оснащен главными электродвигателями и другим крупным оборудованием, в том числе ядерными реакторами. Для ослабления активной зоны ядерной установки на ледокол погрузили с помощью специальных кранов 300-тонные баки металлозащиты. Оснащение судна крупногабаритным оборудованием прямо на стапелях, где стоят мощные краны, позволило сократить сроки работ.

«Чтобы такая громада заскользила в воду при спуске, применили парафино-вазелиновую смесь специального состава, который удалось изменить после долгих поисков и экспериментов, - отметила Валерия Дитковская, начальник отдела общепроектных и спусковых работ Балтийского завода. - «Урал» ее опробовал первым».

С ледоколами нового поколения связаны перспективы освоения Северного морского пути, где к 2024 году грузоперевозки должны вырасти до 80 млн тонн.

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика» уже построен. В настоящее время также строится атомоход «Сибирь». «Урал» планируют сдать заказчику в 2022 году. В ближайшее время также планируется заключить контракт на строительство еще двух ледоколов проекта 22220.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ