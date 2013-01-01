Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАЙ, 10:34 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

27 МАЙ, 10:34 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

Май 27
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

Со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге 25 мая в торжественной обстановке спустили на воду реки Нева универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Техническая готовность «Урала» перед спуском составила более 50%, что является рекордным показателем. Общий вес судна на данной стадии - около 19 тысяч тонн, длина - 173 метра. После завершения всех работ водоизмещение атомохода достигнет 33,5 тыс. тонн.
Ледоколы данного проекта – самые крупные и мощные в мире. Оснащенные двумя ядерными реакторами, они способны ходить как в арктических водах, так и в руслах рек.

«Урал» уже оснащен главными электродвигателями и другим крупным оборудованием, в том числе ядерными реакторами. Для ослабления активной зоны ядерной установки на ледокол погрузили с помощью специальных кранов 300-тонные баки металлозащиты. Оснащение судна крупногабаритным оборудованием прямо на стапелях, где стоят мощные краны, позволило сократить сроки работ.

«Чтобы такая громада заскользила в воду при спуске, применили парафино-вазелиновую смесь специального состава, который удалось изменить после долгих поисков и экспериментов, - отметила Валерия Дитковская, начальник отдела общепроектных и спусковых работ Балтийского завода. - «Урал» ее опробовал первым».

С ледоколами нового поколения связаны перспективы освоения Северного морского пути, где к 2024 году грузоперевозки должны вырасти до 80 млн тонн.

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика» уже построен. В настоящее время также строится атомоход «Сибирь». «Урал» планируют сдать заказчику в 2022 году. В ближайшее время также планируется заключить контракт на строительство еще двух ледоколов проекта 22220.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
27 Май:
24 Май:
24 Май:
Центральный федеральный округ:
24 Май:
24 Май:
24 Май:
РОССИЯ:
24 Май:
24 Май:
24 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На Украине обсуждают дефолт, в России по-новому делают доплаты к пенсиям, «откосить» от армии станет сложнее и другие новости

На Украине обсуждают дефолт, в России по-новому делают доплаты к пенсиям, «откосить» от армии станет сложнее и другие новости
События и факты

Экономический оптимизм. Как россияне оценивают ситуацию в стране и свое благосостояние?

Экономический оптимизм. Как россияне оценивают ситуацию в стране и свое благосостояние?
Исследования

Равные возможности. За отказ в услугах инвалидам в России будут наказывать рублем

Равные возможности. За отказ в услугах инвалидам в России будут наказывать рублем
Общество

Российские проекты национального этапа конкурса Prix D’excellence займут почетное место в мире

Российские проекты национального этапа конкурса Prix D’excellence займут почетное место в мире
Интервью и комментарии

Партийная ревизия. Как в России будут искать «политические трупы»?

Партийная ревизия. Как в России будут искать «политические трупы»?
Политика

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России
Политика

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

Путин одобрил идею строительства нового порта в Калининградской области

Путин одобрил идею строительства нового порта в Калининградской области

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли солнце, ветер и земные недра, заботясь об экологии?

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли солнце, ветер и земные недра, заботясь об экологии?

В Московской области запущен производственный комплекс по изготовлению дверей

В Московской области запущен производственный комплекс по изготовлению дверей

Новости дня

10:31 Дональд Трамп «очень доволен» Ким Чен Ыном Дональд Трамп «очень доволен» Ким Чен Ыном
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
10:20 Эксперты считают, что возврат стеклотары в сети может быть только платным Эксперты считают, что возврат стеклотары в сети может быть только платным
09:42 Над Россией пролетели спутники Илона Маска Над Россией пролетели спутники Илона Маска
09:13 В КНДР Болтона назвали «фанатиком войны» В КНДР Болтона назвали «фанатиком войны»
08:29 В ДНР объяснили отступление из Славянска в 2014 году В ДНР объяснили отступление из Славянска в 2014 году
07:50 Чай с солодкой может вызвать гипертоническую болезнь Чай с солодкой может вызвать гипертоническую болезнь
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
07:28 В России могут вернуть прием бутылок от населения В России могут вернуть прием бутылок от населения

Узнай, страна!

10:29 В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал» В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
24 МАЙ, 13:37 Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области
24 МАЙ, 11:42 Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter