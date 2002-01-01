В Санкт-Петербурге спустили на воду два патрульных катера «Раптор» для Балтийского флота ВМФ России



В Санкт-Петербурге спустили на воду два патрульных катера «Раптор», построенных на ленинградском судостроительном заводе «Пелла». На данный момент идёт подготовка экипажей катеров. После завершения испытаний оба новых «Раптора» войдут в состав Балтийского флота ВМФ РФ.

Патрульные катера проекта 03160 предназначены для оперативных перевозок военнослужащих (морских пехотинцев) группами не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте. Также катера могут использоваться для перехвата и задержания малых целей. Длина катера составляет 16,9 метра, ширина — 4,1 метра, экипаж — три человека. «Раптор» развивает скорость до 50 узлов. Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ

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