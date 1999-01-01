В Санкт-Петербурге спущена на воду подводная лодка Б-586 «Кронштадт»



Это вторая дизель-электрическая лодка проекта 677 «Лада»,произведенная на АО «Адмиралтейские верфи»

Проект корабля разработан АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Лодка подводным водоизмещением 2100 тонн, подводной скоростью 17 узлов имеет предельную глубину погружения 250 метров и может находиться в автономном плавании 30 суток. На ней будет размещено следующее вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины.

Первая серийная ДЭПЛ проекта 677 была заложена ещё в 2005 году, затем первоначальный проект долгое время корректировали по результатам испытаний и опытной эксплуатации головной ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ