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Русский космос

В Санкт-Петербурге создан программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос

Мар 17
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создан программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос

Специалисты компании «Лазерные системы» (Санкт-Петербург) провели в Центре управления полетами космическими аппаратами испытания программного обеспечения (ПО) «Одиссей». Оно предназначено для планирования, моделирования и составления циклограммы внекорабельной деятельности (сценария выхода в открытый космос). Ввод в эксплуатацию ПО «Одиссей» позволит начать цифровизацию пилотируемой космонавтики России.
Программное обеспечение создано в рамках мероприятий по эксплуатации Российского сегмента МКС — модулей Международной космической станции, принадлежащей Роскосмосу (РС МКС).

Впервые применение программного обеспечения произошло на примере конкретного «выхода» космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, которые производили монтаж оборудования на поверхности международной космической станции. Тестовая эксплуатация ПО «Одиссей» прошла успешно.

Программное обеспечение «Одиссей» разработано АО «Лазерные системы» для решения ряда задач российский космонавтики:

•автоматизация процесса составления плана работ в открытом космосе;

•проведение тренировок космонавтов с использованием виртуальной реальности на Земле и отработка сценария с помощью одного из модулей непосредственно на борту МКС;

•расчёт оптимального маршрута до места проведения целевых работ;

•изменение план работ в режиме реального времени, с возможностью оперативного оповещая всех контролирующих групп;

•возможность применения в том числе на других космических объектах.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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