В Санкт-Петербурге создали кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики



В АО «Технопарк Санкт-Петербурга» создали научно-производственный кластер, который будет заниматься разработкой и производством телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования для российской Арктической зоны. Соглашение о создании кластера подписали 15 компаний. Среди них крупные производители радиоэлектронных систем, научные институты, а также профильные университеты.

Компании кластера будут создавать новые рабочие места, вкладывать средства в научно-исследовательские проекты, направленные на освоение Арктики. При этом кластер не станет объединять предприятия на одной территории, каждый будет работать на своей площадке, но проекты у предприятий будут общими.

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» — специализированная площадка для осуществления разработок и взаимодействия инновационных компаний, которая помогает развитию предприятий малого и среднего бизнеса.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ