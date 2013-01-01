В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы



В Санкт-Петербурге специалисты НИИ «Масштаб» (входит в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) разработали полностью отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников. Новинка, получившая название VeiL VDI, предназначена для создания виртуальных рабочих столов со всей необходимой IT-инфраструктурой. Разработка уже поставляются корпоративным заказчикам Ростеха.

С помощью разработанной технологии рабочие столы пользователей создаются на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах. В результате доступ ко всем данным и необходимому программному обеспечению может осуществляться дистанционно. Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с помощью бесплатных клиентских приложений для операционных систем Windows и Linux.

«В условиях пандемии вируса COVID-19 все больше компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. Однако отсутствие необходимой IT-инфраструктуры и использование незащищенных каналов связи создают риски незаконного доступа к корпоративным данным. Наши решения позволяют обеспечить эффективную удаленную работу сотрудников без снижения уровня информационной безопасности при обмене данными», ⎼ отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

VeiL DVI может использоваться совместно с системой защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Такое сочетание даёт возможность взаимодействия независимо от места нахождения сотрудников и типа их абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). При этом сервер IVA AVES S обеспечивает конфиденциальность информационного обмена вплоть до уровня «совершенно секретно».

Новинка входит в экосистему продуктов VeiL, предназначенных для создания «облачной» IT-инфраструктуры предприятия. Это универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ