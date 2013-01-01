В Санкт-Петербурге открыт единственный в России центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»
На базе этого научно-образовательного центра в Политехническом университете будут готовить специалистов по робототехнике не только для России, но и для стран Европы.
Здесь будут проводить консультации по вопросам автоматизации технологических процессов предприятий, тестирование технологий в симуляторах и на реальном оборудовании в лаборатории, а также обучать навыкам программирования и обслуживания промышленных роботов.
На церемонии открытия центра генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима выразил уверенность, что этот центр обучения станет также площадкой для создания совместных российско-японских технологических разработок в области робототехники.
Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской в свою очередь отметил, что вуз в недалеком будущем планирует стать федеральным центром подготовки инженеров, конструкторов, технологов, разработчиков программного продукта, специалистов по эксплуатации робототехнических комплексов для России и стран Восточной и Западной Европы.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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