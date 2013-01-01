В Санкт-Петербурге открыли «умный» цех синтеза инновационных пластичных смазок



В Кировском районе Санкт-Петербурга запустили современный цех синтеза пластичных смазок для автомобиле- и тоннелестроения. Новый цех с реакторами дополнил производственные мощности научно-производственной компании «ВМПавто» — российского производителя инновационных смазочных материалов.

Цех автоматизирован на 80% и практически не требует участия человека. Готовый продукт выгружается всего через 8 часов, тогда как раньше процесс мог занимать до 24-48 часов. Высокая производительность нового объекта обеспечивается за счет инноваций в технологическом процессе, а также механизации и автоматизации основных стадий.

В одном объекте инженеры совместили несколько авторских научных и технологических ноу-хау: многоступенчатая система фильтрации, элементы системы нагрева, охлаждения и рекуперации тепла, уникальная система реакторов. Все это обеспечивает большую производительность и энергоэффективность.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ