В Санкт-Петербурге открыли новый завод по производству 3 млн м² теплоизоляционных плит в год



В Санкт-Петербурге группа компаний «ДорХан» (крупнейший производитель подвижных ограждающих конструкций в РФ) открыла новый завод по производству теплоизоляционных плит и трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата.

Две непрерывные автоматические линии нового завода «ДорХан-Термопанель» рассчитаны на выпуск более 3 млн кв. метров сэндвич-панелей и теплоизоляционных PIR-плит в год. Предприятие оснащено высокотехнологичным европейским оборудованием с максимальной автоматизацией производственных процессов.

Собственная химическая лаборатория позволяет осуществлять полный контроль качества как исходного сырья, так и выпускаемой продукции. Кроме того, компания разрабатывает инновационные материалы, востребованные на российском рынке.

Преимущество новых кровельно-строительных материалов, освоенных заводом, заключается в их огнестойкости и способности выдерживать большие нагрузки, в том числе — снеговые, что актуально для северных регионов РФ.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ