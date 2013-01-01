В Санкт-Петербурге открылась первая региональная инновационная площадка РЖД



В Санкт-Петербурге состоялось открытие первой региональной площадки центра инновационного развития РЖД. Инновационные разработки будут использоваться в рамках реализации соглашения РЖД и города об инвестировании 88 млрд рублей в развитие системы центрального железнодорожного узла северной столицы.

По словам председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, разработки инновационного центра будут внедряться в Санкт-Петербурге, а затем применяться и за рубежом. В 2019 году ОАО «РЖД» планирует открыть пять таких площадок.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до 2024 года было подписано руководителями ОАО «РЖД» и города Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2019. Документ предусматривает сотрудничество в развитии московского хода Октябрьской железной дороги, строительство дополнительного пути на участке Колпино-Тосно, организацию пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Левашово-Сертолово и др.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ